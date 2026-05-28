В Сердобске полицейские задержали мужчину, после застолья ударившего приятеля топором по руке

Потерпевший рассказал, что его приятель 1993 года рождения причинил ему телесные повреждения топором.

Вместе с подозреваемым они распивали спиртные напитки. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, товарищи поссорились, однако причину конфликта вспомнить не смогли.

В ходе ссоры подозреваемый около дома взял топор и нанес им удар потерпевшему в область правой руки, причинив ему легкий вред здоровью. Мужчина с телесными повреждениями был госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.