Олег Денисов призвал ускорить восстановление дорог после аварийных работ

В совещании участвовали представители администрации, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и товариществ собственников жилья.

Основной темой обсуждения стало восстановление дорожного покрытия после аварийных работ на коммунальных сетях. Олег Денисов подчеркнул важность оперативного обеспечения проезда для горожан. Он также отметил необходимость информирования жителей о проводимых работах.

Градоначальник обратил внимание на необходимость проверки приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах. Он рекомендовал управляющим компаниям провести эту работу заранее, чтобы избежать ошибок в расчетах за тепло.

Представители районных администраций доложили о текущих мероприятиях по благоустройству территорий.