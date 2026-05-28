В Пензе по случаю Дня пограничника состоялось торжественное мероприятие

28 мая в сквере имени Ф.Э. Дзержинского прошёл торжественный митинг, посвящённый 108-й годовщине со дня создания пограничной службы ФСБ России. Организатором мероприятия выступил региональный совет ветеранов пограничной службы и локальных конфликтов «Рубеж».

Олег Денисов обратился к участникам митинга со словами благодарности: «Мы гордимся нашими пограничниками, теми, кто сегодня стоит на страже границ нашей Родины. Низкий поклон тем, кто в настоящее время защищает рубежи страны. Вечная память героям, которые не вернулись с полей сражений. Вечная слава ветеранам, хранителям боевых традиций и примеров мужества для будущих поколений».

Он также пожелал всем присутствующим крепкого здоровья, счастья, мира и успеха в достижении общей цели.

В ходе митинга состоялось чествование ветеранов пограничной службы, а также тех, кто участвовал в отправке гуманитарной помощи в зону специальной военной операции.

Завершилось мероприятие торжественной церемонией возложения цветов и венков.