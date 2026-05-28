НовостиОбщество28 мая 2026 10:08

В Пензе по случаю Дня пограничника состоялось торжественное мероприятие

Участие в нем принял глава города Олег Денисов
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

28 мая в сквере имени Ф.Э. Дзержинского прошёл торжественный митинг, посвящённый 108-й годовщине со дня создания пограничной службы ФСБ России. Организатором мероприятия выступил региональный совет ветеранов пограничной службы и локальных конфликтов «Рубеж».

Олег Денисов обратился к участникам митинга со словами благодарности: «Мы гордимся нашими пограничниками, теми, кто сегодня стоит на страже границ нашей Родины. Низкий поклон тем, кто в настоящее время защищает рубежи страны. Вечная память героям, которые не вернулись с полей сражений. Вечная слава ветеранам, хранителям боевых традиций и примеров мужества для будущих поколений».

Он также пожелал всем присутствующим крепкого здоровья, счастья, мира и успеха в достижении общей цели.

В ходе митинга состоялось чествование ветеранов пограничной службы, а также тех, кто участвовал в отправке гуманитарной помощи в зону специальной военной операции.

Завершилось мероприятие торжественной церемонией возложения цветов и венков.