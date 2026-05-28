Вадим Супиков подчеркнул значимость вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Перед началом рассмотрения повестки дня Вадим Супиков обсудил с молодыми парламентариям актуальную в сегодняшних условиях тему: вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь. 19 июня на очередной сессии Законодательного Собрания будет дан старт избирательной кампании, итоги которой определят будущее региона как минимум на ближайшие пять лет. 20 сентября 2026 года состоятся выборы губернатора Пензенской области, а также депутатов Государственной Думы 9 созыва и представительных органов 23-х муниципальных образований.

«Необходимо доводить до сведения молодежи и обсуждать информацию о ключевых направлениях деятельности органов государственной власти Пензенской области, актуальных вопросах реализации нацпроектов, принятых законах в экономической и социальной сфере. Помимо прочего, считаю целесообразной и эффективной практику выездных заседаний Молодежного парламента, на которых предметом обсуждения становятся аспекты повышения правовой культуры и электоральной активности граждан в возрасте от 18 до 25 лет», – подчеркнул Вадим Супиков.

В рамках заседания председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Антон Павлуткин поделился с коллегами информацией об итогах XIV заседания Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти субъектов ПФО в городе Йошкар-Ола. Основным вопросом обсуждения стала тема повышения уровня организации досуга молодежи в сельской местности и малых городах.

Как было отмечено, эффективная досуговая деятельность не только способствует самореализации и развитию талантов, но и является мощным инструментом профилактики асоциального поведения, укрепления традиционных ценностей и повышения качества жизни молодежи. Для решения данного вопроса было предложено провести исследование в районах Пензенской области и обсудить итоги результаты на единой площадке.

Кроме того, молодые парламентарии обсудили рейтинг активности депутатов, законопроект «О ремесленной деятельности в Пензенской области», выплаты государственной социальной стипендии студентам высших учебных заведений, меры по сохранению культурного наследия региона.