В Пензе наградили лучших библиотекарей области

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Мероприятие было приурочено к Общероссийскому дню библиотек и собрало профессионалов разных поколений, ветеранов отрасли и читателей.

Сегодня в Пензенской области действует 455 общедоступных библиотек с более чем тысячей сотрудников. В рамках национальных проектов «Культура» и «Семья» создано 14 модельных библиотек. В прошлом году новые модельные пространства появились в Башмаковском, Тамалинском районах и селе Лермонтово Белинского района. В этом году модернизация библиотек по модельным стандартам запланирована в Земетчинском, Нижнеломовском и Мокшанском районах.

Обновлённые библиотеки пользуются большой популярностью: посещаемость выросла на 85%, и их посещают более 60 тысяч человек. Врио министра культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков поздравил участников и подчеркнул, что библиотеки стали многофункциональными центрами, где проходят культурные мероприятия, творческие встречи и обсуждения литературы.

«Спасибо вам за работу с молодым поколением. Вы — главный источник информации, ежедневно общаетесь с книгами и передаёте знания другим. Ваш труд благороден и важен», — сказал Сергей Бычков.

Ежегодно к Общероссийскому дню библиотек в Пензенской области проводится конкурс профессионального мастерства. В этом году в нём участвовали 53 специалиста из 25 районов и городов.

Победителями конкурса стали:

- Светлана Макушина, заведующая Высокинской библиотеки Башмаковского района, в номинации «Дети — наше будущее»;

- Олеся Агапова, библиотекарь Вишневской библиотеки Тамалинского района, в номинации «Надежда России»;

- Анна Токарева, главный библиотекарь Центра культурных программ Пензенской областной библиотеки для детей и юношества, в номинации «Творчество и лидерство в профессии»;

- Виктория Долгушова, библиотекарь Кузнецкой центральной городской библиотеки имени А.Н. Радищева, в номинации «Открытый мир чтения»;

- Екатерина Концевенко, методист Межпоселенческой центральной районной библиотеки Спасского района, в номинации «Социальная инициатива»;

- Светлана Михеева, главный библиотекарь Пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, в номинации «Лидер библиотечных инноваций».

Общероссийский день библиотек был установлен Указом Президента Российской Федерации в 1995 году.