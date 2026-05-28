Команда Мокшанского дома соцобслуживания завоевала серебро на международном турнире

Команда Мокшанского дома социального обслуживания заняла второе место на Международном турнире по мини-футболу, который проходил в Могилёве, Республика Беларусь. Мероприятие, организованное при поддержке губернатора Олега Мельниченко, объединило более 100 участников с особенностями психофизического развития из России и Беларуси.

Соревнования состоялись на стадионе «Днепр-Могилёв» в рамках Специальной Олимпиады. В них приняли участие спортсмены из различных регионов, включая представителей Белорусского Президентского спортивного клуба, Белорусского комитета «Спешиал Олимпикс», Министерства спорта Российской Федерации и Российского спортивного фонда.

Юные спортсмены из Мокшанского дома соцобслуживания продемонстрировали высокий уровень подготовки, завоевав серебряную медаль в первом дивизионе, уступив только команде из Московской области. В прошлом году они уже становились серебряными призёрами турнира Специальной Олимпиады России по мини-футболу в Санкт-Петербурге.

Врио Министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан отметил, что успехи команды являются примером того, как спорт способствует социальной адаптации и раскрытию потенциала людей с ограниченными возможностями. Адаптивный спорт помогает им преодолевать изоляцию, обретать уверенность в себе и учиться работать в команде.