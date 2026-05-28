Премьера «Премудрого пискаря» прошла в пензенском «Кукольном доме»

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

В Пензенском областном театре «Кукольный дом» состоялась премьера спектакля-читки для взрослых «Премудрый пискарь».

Первым спектаклем проекта в этом году был «Демон» по одноименной поэме Михаила Лермонтова. Оба спектакля объединяет не только обращение к творчеству известных писателей, связанных с Пензенским краем, но и необычный жанр для театра кукол – читка для взрослых.

Основой для спектакля послужила сатирическая сказка Салтыкова-Щедрина. Режиссером-постановщиком выступил артист-кукловод театра Роман Петров.

Среди зрителей на премьере присутствовали ученики школ №36 и №64 города Пензы, которые приобрели билеты по программе «Пушкинская карта».

Роман Петров отметил, что благодаря участию в проекте «Гордость», театр получил возможность реализовать новое направление – спектакли в жанре читки. Он добавил, что в основу спектаклей легли произведения таких авторов, как Лермонтов, Салтыков-Щедрин и Куприн. Петрову было интересно работать с классикой и вместе с актерами создать такой способ существования на сцене, который позволил бы зрителям не только слушать произведения, но и визуализировать текст. Он также сообщил, что впереди третья читка, запланированная на сентябрь, – «Олеся» по Куприну, и пригласил всех на премьеру.

Напомним, что большая сцена в театре «Кукольный дом» была открыта по федеральному партийному проекту «Театр – детям». С помощью поддержки губернатора региона сцена была оснащена современным световым и звуковым оборудованием, а также новой одеждой сцены. Техническое оснащение театров является одним из направлений национального проекта «Семья».