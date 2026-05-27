Фельдшер из Пензенской области выступила на форуме сельских тружеников

В Национальном центре «Россия» прошел III Форум тружеников села, в рамках которого состоялась стратегическая сессия «Российское село — пространство возможностей».

В 2026 году Пензенскую область на форуме представляла Юлия Нурмаметова, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Лопатинской участковой больницы. Она отметила, что такие встречи позволяют открыто обсудить, как законодатели могут помочь в улучшении условий жизни на селе. По её словам, благодаря нацпроекту за последние пять лет в больницу поступило оборудование на сумму свыше 33 миллионов рублей.

Юлия Нурмаметова родилась в селе Старый Карлыган Лопатинского района и вернулась домой после окончания Саратовского областного базового медицинского колледжа, чтобы работать фельдшером. С 2019 года она заведует фельдшерско-акушерским пунктом и стала для местных жителей важным человеком, защищающим их здоровье.

За свой профессионализм и вклад в здравоохранение Юлия Нурмаметова получила Благодарность Министра здравоохранения Российской Федерации от первого заместителя главы Минздрава Виктора Фисенко.

Фисенко подчеркнул, что развитие сельских территорий является одним из приоритетов системы здравоохранения России. За последние пять лет в сельских районах было создано более 6 тысяч новых и отремонтировано почти 8 тысяч медицинских объектов, а также обеспечен легковой автотранспорт. За последние два года удалось снизить дефицит кадров благодаря программам «Земский врач» и «Земский фельдшер», которые привлекли в Пензенскую область около тысячи специалистов с 2012 года.