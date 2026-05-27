Пензенские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в крупном хищении

Полицейские установили причастность к данному преступлению 45-летнего приятеля заявителя, который был задержан и в отделе полиции дал признательные показания.

Он рассказал, что потерпевший когда-то сам предоставил ему пароль от мобильного банка, чтобы тот помог оплатить счета.

Затем на протяжении некоторого времени он не менее 8 раз незаметно использовал телефон потерпевшего и переводил деньги себе на сберегательный счет. Похищенные денежные средства он потратить не успел, однако получал с них проценты от банка, которые тратил на личные нужды.

Расследование по данному уголовному делу завершено. Фигуранту предъявлено обвинение по части 3 ст. 159 УК РФ — ему грозит до 6 лет лишения свободы.

На данный момент указанный банковский счет подозреваемого арестован, и после вынесения приговора денежные средства будут возвращены законному владельцу.