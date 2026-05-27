Медики Пензенской области приняли участие в донорской акции

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Ежедневно медики скорой помощи сталкиваются с ситуациями, требующими немедленного реагирования: тяжёлые травмы, дорожно-транспортные происшествия, кровотечения и другие неотложные состояния. В таких случаях своевременная переливание крови может стать решающим фактором для спасения жизни пациента.

Участие медиков в донорском движении особенно важно, так как они не только пополняют банк крови, но и напрямую участвуют в создании жизненно важного ресурса для экстренных ситуаций. В этот день врачи, фельдшеры, медсестры и другие специалисты скорой помощи пришли на станцию, чтобы сдать кровь. Их усилия позволили обеспечить готовность системы здравоохранения к неотложным вызовам.

Главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова отметила, что благодаря донорам формируется запас компонентов крови, который позволяет оперативно оказывать помощь в чрезвычайных ситуациях, спасать жизни пациентов с массивными кровотечениями и давать шанс на выздоровление тем, кто нуждается в экстренном переливании.

В ходе акции было заготовлено более 10 литров цельной донорской крови, которая будет разделена на компоненты, проверена на наличие инфекций и передана в лечебные учреждения для клинического использования.