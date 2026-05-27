Пензенцы презентовали проект по строительству дирижаблей в Мурманской области

Группа компаний «СтанкоМашСтрой» представила губернатору Мурманской области и членам правительства региона проект по созданию дирижаблей.

Особое внимание было уделено разработке «Социального шаттла». Этот проект предполагает создание системы доставки социальных грузов в удалённые районы. Среди таких грузов — лекарства, почта, товары первой необходимости и продукты питания. Для обратной загрузки дирижабля предложено использовать вывоз твёрдых бытовых отходов на местные полигоны. С учётом географических особенностей региона и технических возможностей дирижаблей, потенциальный объём перевозок может достигать до 150 тонн в месяц.

Также была представлена инициатива по созданию региональной системы мониторинга воздуха. Для этого планируется использовать подвесную многофункциональную платформу, которая будет оснащена технологиями контроля состояния высоковольтных линий электропередач и пожарной безопасности региона, а также лесных и водных территорий.

Кроме того, обсуждалось внедрение локальных экологических источников энергии на основе ветрогенераторов, установленных на привязных аэростатах. Было отмечено, что в России такие разработки становятся всё более популярными. Специалисты тольяттинского промпарка совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана уже работают над технологическим решением для запуска летающих ветровых установок с использованием российских комплектующих.

Эксперты подчеркнули стратегическое значение дирижаблей в условиях сурового климата и сложной логистики. По итогам совещания губернатор Андрей Чибис поручил министерствам и ведомствам подготовить предложения по внедрению предложенных программ, которые соответствуют федеральной концепции научно-технологического развития транспорта до 2035 года.