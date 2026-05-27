Почти 100 тысяч жителей Пензенской области уже выбрали объекты для благоустройства

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Жители региона продолжают активно участвовать в голосовании за общественные территории, которые будут обновлены в 2027 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На данный момент свой выбор сделали свыше 96 тысяч человек.

Добровольцы оказывают помощь в голосовании и информировании населения. В этом году в проекте участвует более тысячи волонтеров, которые с начала голосования собрали почти 40 тысяч голосов за выбранные объекты.

Наибольшую активность проявила Елена Одинокова из рабочего поселка Мокшан. Она помогла проголосовать 660 жителям своего поселка. Елена объяснила свою инициативу желанием сделать родной поселок более привлекательным и комфортным.

«Мы хотим, чтобы наш Мокшан становился лучше. Многие, особенно пожилые люди, не знают, как участвовать в голосовании или не могут сделать это самостоятельно. Мы объясняем, помогаем и призываем голосовать за проекты, которые улучшат наш поселок. Каждый голос важен, так как он приближает нас к созданию комфортной среды для жизни», – рассказала Елена.

Голосование продолжается. Любой житель региона старше 14 лет может принять участие, используя платформу zagorodsreda.gosuslugi.ru или чат-бот «Госуслуги Решаем вместе» в мессенджере МАКС @reshaem_vmeste_bot.

Напомним, что всероссийское онлайн-голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Инфраструктура для жизни». Оно продлится до 12 июня. В этом году на голосование вынесено 95 общественных пространств в 28 муниципалитетах Пензенской области, включая парки, скверы, набережные и площади.