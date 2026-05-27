Режим «Ракетная опасность» вводился в Пензенской области уже пять раз с начала мая

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Глава региона провел совещание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Пензенской области.

Олег Мельниченко выразил признательность военнослужащим войск ПВО Министерства обороны РФ и формированиям территориальной обороны за их слаженную и профессиональную работу по нейтрализации вражеских ударов.

«С начала месяца в Пензенской области уже пять раз, включая сегодняшнее утро, объявлялся режим ракетной опасности и проводилась система оповещения населения. Все угрозы были успешно ликвидированы, – отметил глава региона. – Мы продолжим необходимые меры для обеспечения безопасности жителей области».

Мельниченко поручил главам муниципальных образований продолжать информировать жителей Пензенской области о порядке действий при объявлении угроз беспилотных и ракетных атак.

«Это крайне важно для обеспечения безопасности людей», – подчеркнул Олег Мельниченко.