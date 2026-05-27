Профилактику правонарушений среди подростков обсудили в пензенском правительстве

Врио министра образования региона Лариса Казакова сообщила, что ведется активная работа по выявлению и устранению причин, способствующих асоциальному поведению детей.

Особое внимание уделяется раннему выявлению неблагополучных семей и подростков, склонных к деструктивным действиям. Казакова отметила, что специалисты анализируют успеваемость, занятость и личные характеристики подростков, а также дают рекомендации по их воспитанию. На данный момент принято более 450 мер, направленных на снижение уровня правонарушений среди молодежи.

Губернатор Олег Мельниченко подчеркнул, что ключевую роль в профилактике играют школы. Он указал, что классные руководители должны активно работать с семьями учащихся, чтобы понимать условия жизни детей и их поведение. Глав региона также отметил важность постановки подростков на внутришкольный учет и изменения критериев оценки работы школ.