Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 мая 2026 6:05

«Последние звонки» в Пензе прошли без инцидентов

Об этом глава города Олег Денисов сообщил в своих социальных сетях
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Градоначальник высоко оценил подготовку мероприятий и совместную работу различных служб. Олег Денисов также сообщил о результатах проверок торговых точек на соблюдение запрета на продажу алкоголя.

Градоначальник сообщил, что было проверено 130 объектов и составлено шесть протоколов. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

Олег Денисов добавил, что сотрудники управления образования, районных администраций и правоохранительных органов провели проверки мест массового отдыха молодежи. По его словам, ни одного правонарушения зафиксировано не было, что свидетельствует о культурном и безопасном проведении мероприятий. Глава города выразил благодарность учителям и родителям за усиленную профилактическую работу в этот важный для выпускников период.