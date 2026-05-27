«Последние звонки» в Пензе прошли без инцидентов

Градоначальник высоко оценил подготовку мероприятий и совместную работу различных служб. Олег Денисов также сообщил о результатах проверок торговых точек на соблюдение запрета на продажу алкоголя.

Градоначальник сообщил, что было проверено 130 объектов и составлено шесть протоколов. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

Олег Денисов добавил, что сотрудники управления образования, районных администраций и правоохранительных органов провели проверки мест массового отдыха молодежи. По его словам, ни одного правонарушения зафиксировано не было, что свидетельствует о культурном и безопасном проведении мероприятий. Глава города выразил благодарность учителям и родителям за усиленную профилактическую работу в этот важный для выпускников период.