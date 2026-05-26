В День защиты детей в «Тарханах» пройдет фестиваль

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Музей-заповедник «Тарханы» приглашает всех на детский фестиваль «А у нас сегодня лето». Мероприятие, которое состоится 1 июня, объединит народные ремесла, театральные постановки и увлекательные мастер-классы для детей всех возрастов и их родителей. Входные билеты для детей до 16 лет будут бесплатными.

С 10:00 у ворот музея начнется творческая акция «Разноцветная планета». Дети смогут проявить свою фантазию, рисуя мелками на асфальте. В течение всего дня будут доступны яркие фотозоны: «Матрёшки», «Теремок», «Русский перепляс» и «Домовёнок Кузя».

С 10:00 до 14:00 на газоне перед Дальним садом гости смогут погрузиться в атмосферу XIX века, играя в игры, характерные для лермонтовской эпохи.

В 11:00 Пензенский областной театр «Кукольный дом» представит спектакль «Поющий поросёнок», после которого, в 11:45, состоится мастер-класс по кукловождению.

В музейно-просветительском центре в это же время пройдет уникальный спектакль по сказке Михаила Лермонтова «Ашик-Кериб», поставленный театром на песке Екатерины Шеффер и Алексея Ермакова из Москвы. После спектакля, в 11:45, начнется мастер-класс по рисованию песком.

Кульминацией фестиваля станет концерт хореографического коллектива «Изюминка» под названием «Хоровод дружбы», который начнется в 14:00 на сцене перед Дальним садом.

Для тех, кто хочет создать своими руками сувенир, будут организованы специальные мастер-классы.