Занятость детей во время летних каникул обсудили в администрации Пензы

На встрече также присутствовали представители местных органов власти, службы профилактики, прокуратуры и депутаты.

Обсуждались меры по обеспечению безопасности детей на транспорте, у водоемов и в образовательных учреждениях. Особое внимание уделялось организации летнего отдыха и занятости подростков, которые состоят на учете.

Также рассматривались меры по предотвращению употребления алкоголя, наркотиков и психотропных веществ среди молодежи. Было отмечено, что число случаев распития спиртного среди подростков снизилось.

Сергей Волков подчеркнул необходимость продолжения работы по обеспечению безопасности детей летом и отметил, что каждый ребенок должен находиться под наблюдением и быть занят полезным делом.