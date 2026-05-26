НовостиОбщество26 мая 2026 11:08

Занятость детей во время летних каникул обсудили в администрации Пензы

В городе прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних под руководством заместителя главы администрации Сергея Волкова
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

На встрече также присутствовали представители местных органов власти, службы профилактики, прокуратуры и депутаты.

Обсуждались меры по обеспечению безопасности детей на транспорте, у водоемов и в образовательных учреждениях. Особое внимание уделялось организации летнего отдыха и занятости подростков, которые состоят на учете.

Также рассматривались меры по предотвращению употребления алкоголя, наркотиков и психотропных веществ среди молодежи. Было отмечено, что число случаев распития спиртного среди подростков снизилось.

Сергей Волков подчеркнул необходимость продолжения работы по обеспечению безопасности детей летом и отметил, что каждый ребенок должен находиться под наблюдением и быть занят полезным делом.