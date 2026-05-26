На пересечении улиц Суворова и Плеханова ведутся восстановительные работы

В ночь на 26 мая на пересечении улиц Суворова и Плеханова специалисты ООО «Горводоканал» начали работы по устранению просадки. В связи с этим движение по улице Суворова было частично ограничено.

Сейчас идёт согласование проекта с другими ресурсоснабжающими организациями, чьи сети находятся на данном участке. Параллельно с этим диагностическая лаборатория ООО «Горводоканал» определяет точное место утечки с использованием специального оборудования.

Ремонтные работы на трубопроводе диаметром 600 мм будут проведены в соответствии с соглашением с администрацией города Пензы.

ООО «Горводоканал» приносит извинения за временные неудобства и призывает водителей с пониманием отнестись к ситуации.