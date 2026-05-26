Губернатор поздравил пензенский телеканал с юбилеем

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Губернатор Олег Мельниченко поздравил сотрудников и зрителей с юбилеем, отметив, что за три десятилетия телеканал стал неотъемлемой частью жизни пензенцев и символом современного телевидения.

Глава региона подчеркнул, что успех «11 канала» — это результат упорного труда большой команды. Он отметил, что под руководством основателя телерадиокомпании «Наш дом» Леонида Чернева, известного своей прогрессивностью и дальновидностью, коллектив внедрял самые передовые технологии и идеи.

Первая программа «Проснись и пой» вышла на «11 канале» 27 мая 1996 года. В 1997 году телеканал первым в Поволжье начал круглосуточное вещание, в 2008 году перешел на собственное программирование, а в 2009-м модернизировал оборудование для цифрового вещания.

В 2021 году «Наш дом» получил статус обязательного общедоступного муниципального телеканала Пензы, что позволило «11 каналу» бесплатно транслироваться на 22-й кнопке кабельного телевидения.

Губернатор особо отметил программу «Служба 11», которую назвал самой народной, и подчеркнул, что телеканал всегда уделял внимание детским и подростковым программам. В 2014 году программа «Тин-клуб» стала лучшей детской развлекательной передачей в России на фестивале «Включайся», организованном Национальной ассоциацией телерадиовещателей.

Олег Мельниченко вручил региональным наградами лучшим сотрудникам телеканала, поблагодарив их за профессионализм и преданность своему делу. Он пожелал коллективу новых ярких проектов, творческих успехов, стабильного развития и благодарных зрителей.