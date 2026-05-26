В нескольких районах Пензенской области появятся площадки для сдачи нормативов ГТО

В текущем году новые площадки для подготовки и сдачи нормативов ГТО появятся на Олимпийской аллее в Пензе, у молодежного центра «Ровесник» в Заречном, а также в Кузнецке, Спасске, Лунино, Каменке, Мокшане и селе Ленино Пензенского района.

Губернатор Олег Мельниченко сообщил, что муниципалитеты завершают подготовку оснований для установки спортивных снарядов. Затем планируется поставка и монтаж оборудования. Все работы должны быть завершены до конца летних каникул, чтобы школьники могли пользоваться новыми спортплощадками к началу учебного года.

Глава региона также отметил, что за последние пять лет в регионе было проведено много работы по строительству и модернизации спортивных объектов. По его словам, площадки для подготовки и сдачи норм ГТО уже есть во всех муниципалитетах Пензенской области, и жители региона должны иметь возможность заниматься физической культурой и пользоваться современными спортивными объектами.