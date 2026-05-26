Житель Белинского района угрожал жене вилкой и табуреткой

В ОМВД России по Белинскому району обратилась местная жительница 1958 года рождения, которая сообщила, что её супруг угрожал ей убийством с помощью деревянного табурета и вилки.

Полицейские задержали мужчину, который признал свою вину. Он объяснил, что употреблял алкоголь, что вызвало недовольство жены. В результате возник конфликт, во время которого подозреваемый взял табурет с кухни и замахнулся на женщину, угрожая ей. Затем он взял вилку и направил её на потерпевшую, продолжая высказывать угрозы. Испуганная женщина обратилась за помощью в экстренные службы.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.