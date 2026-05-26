Сотрудники СК по Пензенской области организовали детям экскурсию в зоопарк

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области.

Сотрудники регионального следственного управления СК России организовали экскурсию в Пензенский зоопарк для учащихся подшефного детского учреждения — Пензенской школы-интерната для глухих и слабослышащих детей.

В ходе экскурсии работник Пензенского зоопарка с педагогом-сурдопереводчиком рассказали ребятам о каждом животном, особенностях их образа жизни, поведения и питания. Многие из детей впервые видели медведей, львов и тигра.

Следственное управление выражает благодарность Пензенскому зоопарку и администрации Пензы за содействие в организации и проведении мероприятия.

Следственное управление продолжит оказывать помощь подшефным учреждениям.