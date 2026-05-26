Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 мая 2026 6:50

Пензенские полицейские оперативно доставили в больницу семью с ребенком

Благодаря их помощи, здоровью девочки ничего не угрожает
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

В Бессоновке сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь семье, чья дочь нуждалась в срочной медицинской помощи. Родители обратились к правоохранителям на посту и сообщили, что им нужно срочно попасть в Пензу.

Понимая серьезность ситуации, полицейские посадили семью в служебный автомобиль и с использованием спецсигналов быстро доставили в Областную детскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции, ребенок был доставлен в больницу в кратчайшие сроки, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.