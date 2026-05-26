Пензенские полицейские оперативно доставили в больницу семью с ребенком

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

В Бессоновке сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь семье, чья дочь нуждалась в срочной медицинской помощи. Родители обратились к правоохранителям на посту и сообщили, что им нужно срочно попасть в Пензу.

Понимая серьезность ситуации, полицейские посадили семью в служебный автомобиль и с использованием спецсигналов быстро доставили в Областную детскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции, ребенок был доставлен в больницу в кратчайшие сроки, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.