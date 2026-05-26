Из-за ремонта сетей в Пензе ограничат движение на улице Суворова

Ограничения связаны с проведением восстановительных работ на инженерных сетях и вступят в силу 26 мая с 10:00.

С этого момента движение по улице Суворова будет полностью прекращено. Перекрытие затронет участок дороги рядом с торговым центром «САН и МАРТ» по адресу улица Плеханова, 19.

Водителям рекомендуется объезжать перекрытый участок по улицам Плеханова, Октябрьской и Бакунина.

«Горводоканал» призывает участников дорожного движения быть внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать возможных заторов.