Завершился ремонт в хирургическом отделении больницы №6

Директор больницы Николай Мельник подтвердил, что ремонт проведён качественно и в полном объёме. В ходе обновления были установлены новые подвесные потолки, заменена электрическая проводка, установлены современные розетки и выключатели, а также улучшено освещение. Стены были окрашены, а старые двери заменены на новые.

Главный врач Дмитрий Максимов подчеркнул, что больница стремится не только оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь, но и создавать комфортные условия для пациентов. Современная и уютная обстановка способствует быстрому выздоровлению и положительно влияет на психологическое состояние пациентов.

Ремонтные работы были профинансированы за счёт средств больницы, что свидетельствует о стремлении руководства самостоятельно улучшать инфраструктуру учреждения.