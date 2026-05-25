Юных пензенцев научат оказывать первую помощь

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Основная цель — познакомить детей с основами здорового образа жизни и научить их оказывать первую помощь.

Для учеников 1-2 классов подготовлен квест «Супергерои здоровья». Это командная игра, которая проверяет скорость, смекалку и знания детей о правилах здорового образа жизни. Участники будут выполнять задания на разных станциях: разгадывать загадки о полезных привычках, участвовать в эстафетах, развивающих ловкость и выносливость, а также отвечать на вопросы викторин о гигиене и режиме дня.

В ходе квеста дети в игровой форме узнают ключевые принципы здорового образа жизни и почувствуют себя настоящими защитниками своего здоровья.

Для старших детей предусмотрен интерактивный урок «Первая помощь — спасённая жизнь». Опытные врачи по медицинской профилактике проведут занятия, на которых дети научатся оказывать первую помощь и отработают навыки сердечно-лёгочной реанимации на тренажёрах.

Врач по медицинской профилактике Пензенского областного центра Кристина Баукова отметила: «Такие мероприятия важны для формирования здорового поколения. Обучая детей основам здорового образа жизни и навыкам первой помощи, мы готовим их к осознанному отношению к своему здоровью и готовности помочь в критической ситуации».