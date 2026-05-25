Передвижная выставка «Пенза — фронту» приедет в летние детские лагеря

На площади перед Пензенской областной картинной галереей им. К. А. Савицкого прошло открытие передвижной музейной экспозиции «Пенза — фронту», посвящённой вкладу жителей региона в Победу 1945 года. Экспозиция освещает жизнь Пензенской области в годы Великой Отечественной войны, рассказывая о быте эвакуированных, работе эвакогоспиталей и подвиге строителей Сурского рубежа.

Особое внимание уделено вкладу промышленных предприятий, освоивших выпуск военной продукции, включая «катюши» и прицелы для артиллерии, а также достижениям сельского хозяйства, обеспечивавшего фронт и тыл продовольствием. Выставка также рассказывает о самоотверженности медиков, благодаря которым большинство раненых возвращались в строй.

Директор Пензенской областной картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный отметил, что проект стал особенно актуальным после присвоения Пензе звания «Город трудовой славы». Он также подчеркнул, что благодаря усилиям Пензенского транспортного колледжа и галереи экспозиция была дополнена новыми экспонатами.

Проект реализован в формате передвижного музея, что позволяет знакомить с историей не только жителей областного центра, но и школьников из отдалённых районов. Лариса Казакова, временно исполняющая обязанности министра образования Пензенской области, отметила, что идея передвижного музея в формате автобуса позволяет донести экспозицию до образовательных учреждений, особенно в отдалённых районах, где не всегда есть возможность посетить стационарный музей.

В период летних каникул выставка станет доступна для воспитанников детских оздоровительных лагерей, что позволит ещё большему числу детей узнать о героизме своих предков.