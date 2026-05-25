НовостиОбщество25 мая 2026 11:52

Изменения в схеме движения введут на День пограничника в Пензе

Это связано с проведением в городе торжественного шествия
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Для обеспечения безопасности в Пензе в связи с проведением шествия в честь Дня пограничника будет временно изменена схема дорожного движения.

С 22:00 27 мая по 11:00 28 мая будет ограничена стоянка автомобилей на следующих участках: улица Московская (от улицы Октябрьской до улицы Бакунина, включая обе стороны); улица Октябрьская (от улицы Володарского до улицы Московской, включая обе стороны).

Также 28 мая с 10:00 до 11:00 будет временно ограничено движение автомобилей на следующих участках: улица Горького (от улицы Володарского до улицы Кирова); улица Бакунина (от улицы Володарского до улицы Кирова); улица Суворова (от улицы Володарского до улицы Чехова); улица Московская (от улицы Суворова до улицы Октябрьской); улица Октябрьская (от улицы Володарского до улицы Московской).