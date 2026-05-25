Пензенский театр кукол показал «Красную Шапочку» в двух районах области

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Пензенский областной театр «Кукольный дом» продолжил весенние гастроли, представив спектакль «Красная Шапочка» в Домах культуры Нижнего Ломова и села Малый Труев Кузнецкого района. До этого коллектив уже выступал в Каменке, Колышлее, Тамале, Лопатино и Лапшово.

В Нижнем Ломове перед спектаклем выступила Любовь Пономарёва, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России». Она приветствовала зрителей и отметила значимость проекта, вручив артистам благодарность за вклад в культурное воспитание. В селе Малый Труев со словами приветствия выступила Алсу Рахмаева, заместитель главы Большетруевской администрации.

На спектаклях присутствовали ученики местных и соседних школ, а также жители районов. Дети вместе с героями отправились в захватывающее путешествие через лес, переживая за Красную Шапочку и смеясь над забавными персонажами. В конце спектакля зрители дружно аплодировали счастливому концу сказки.