Доктор из Пензы Дарья Ганина готовится к научной дуэли

Поединки пройдут в рамках II Международного конгресса специалистов СНГ в области респираторного здоровья «Респираторная медицина стран СНГ: в фокусе социально значимых инфекций».

По информации пресс-службы Минздрава Пензенской области, конгресс состоится в Москве 3–5 июня. На 4 июня намечены международные академические научные поединки — яркое интеллектуальное шоу, в котором 10 перспективных молодых врачей из России и других стран сойдутся в научной дуэли.

По словам организаторов, это не классическая конференция, а живая дискуссионная площадка с креативными заданиями, разбором сложных клинических случаев и возможностью для молодых специалистов заявить о себе на международном уровне.

«Участие специалиста из Пензенской области подчеркивает высокий уровень подготовки наших кадров», — говорит главный фтизиатр Пензенской области Анна Клестова.

По словам самой Дарьи Ганиной, участие в научных поединках — это профессиональный рост, возможность повстречать новых друзей и талантливых ученых, рассказать о наших знаменитых земляках-медиках, Бурденко, Захарьине, Филатове.

Организатор и идейный вдохновитель проекта — директор НМИЦ ФПИ Минздрава России, профессор Ирина Анатольевна Васильева. По ее словам, научные поединки дают молодым врачам возможность заявить о себе, обменяться опытом.