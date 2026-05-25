Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2026 9:06

Бойцы отряда «Тигр» отправились в Гомельскую область

Поездка в Беларусь была организована при поддержке губернатора Олега Мельниченко
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В мероприятиях приняли участие представители подразделений из Пензы, Кузнецка, а также из Башмаковского, Белинского, Каменского, Мокшанского, Нижнеломовского, Никольского, Сосновоборского, Спасского и Шемышейского районов.

Во время визита бойцы «Тигра» обменялись опытом охраны общественного порядка с белорусскими студентами, которые участвуют в молодежных отрядах охраны правопорядка Белорусского республиканского союза молодежи.

Также в программе были возложение цветов к мемориалам павших героев Великой Отечественной войны, знакомство с культурно-историческими памятниками и посещение производственных предприятий, музея криминалистики и воинской части Внутренних войск МВД Республики Беларусь.