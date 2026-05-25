Глава Мордовии подчеркнул важность оперативного реагирования на обращения граждан

Глава региона обратил внимание городской администрации на проблемный участок тротуара по улице Полежаева возле автовокзала. Здунов отметил, что такие места должны быть огорожены, чтобы предотвратить движение велосипедистов и самокатчиков. Он подчеркнул важность постоянного обхода территорий и своевременного реагирования на обращения граждан.

Председатель Правительства РМ Батыр Эмеев сообщил, что на участке уже уложен асфальт и устранены дефекты. На следующей неделе планируется установка подпорной стенки, что улучшит качество ремонта.

Также Здунов поручил провести ремонт тротуара по улице Ботевградская, где в настоящее время идет ремонт дорожного полотна. Жители домов, прилегающих к детской поликлинике, обратились с просьбой отремонтировать проезд во двор. Глава региона поручил проработать этот вопрос и сделать небольшой участок около поликлиники до завершения основного ремонта.

Евгений Лашманкин, главный советник Главы РМ, рассказал о празднике «День двора», который состоялся 21 мая во дворе дома на улице Коваленко, 30. Мероприятие включало творческие мастер-классы и спортивные состязания, которые вызвали положительные отзывы у участников. По итогам встреч с домкомами, проводившихся на регулярной основе, два больших двора попросили обустроить детские площадки. Для этого будет подготовлен мастер-план развития территорий, который представят жителям.

В завершение совещания Здунов подчеркнул важность своевременного и оперативного решения обращений и просьб жителей региона. Он отметил, что в последнее время увеличился поток обращений по вызову скорой помощи через Единую дежурно-диспетчерскую службу. Глава региона призвал обеспечить оперативное реагирование на такие обращения, чтобы создать клиентоориентированную систему.