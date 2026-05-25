Житель Пензенской области, доверивший мопед сыну-подростку, ответит перед законом

23 мая на улице Юбилейной в селе Кондоль Пензенского района произошло ДТП.

Мопед «Мотолэнд», которым управлял подросток 2010 года рождения, столкнулся с автомобилем «Лада Калина», за рулём которого находился мужчина 1990 года рождения. В аварии несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в больницу.

Родителя подростка, мужчину 1979 года рождения, привлекут к ответственности за передачу управления мопедом лицу, не имеющему водительских прав. Это нарушение предусмотрено ч. 3 ст. 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.