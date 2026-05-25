Пензенская сборная заняла третье место на «Туриаде-2026»

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

С 19 по 23 мая в Саратовской области прошел спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада-2026». По итогам соревнований сборная Пензенской области заняла третье место в общем зачете, повторив результат прошлого года.

В последний день мероприятия была представлена межрегиональная туристская программа «Резной портал в прошлое». Она была разработана студентами Пензенского государственного университета под руководством Натальи Алексеевой и получила поддержку заместителя полномочного представителя Президента России в ПФО Олега Машковцева и других представителей полпредства.

Этот проект стал победителем конкурса и получил Грант Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе.