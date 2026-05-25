Всего несколько недель осталось до фестиваля «Канитель»

С 11 по 14 июня в Пензенской области будет проходить Международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель». Мероприятие, организованное при поддержке правительства Пензенской области, состоится на центральной набережной Города Спутника и будет двенадцатым по счету.

В первый день фестиваля, 11 июня, гости смогут отправиться в книжное путешествие на библиомобиле Лермонтовской областной библиотеки. Также будут организованы мастер-классы по иностранным языкам, где можно обновить свои знания. Для любителей настольных игр пройдет экотурнир с участием старинных игр.

Для самых активных участников предусмотрены занятия паркуру, тямбары и стрельба из лука по мотивам русских народных сказок. Творческие личности смогут вдохновиться модным показом и посетить мастер-классы по созданию собственных шедевров.

12 июня состоится закрытие этнокультурного проекта «Истоки Наследия 2.0», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив. Вечером на главной сцене выступят творческие коллективы, состоится показ старинных костюмов, а завершится день традиционным хороводом «Капуста».

Каждый день фестиваля будет наполнен разнообразными активностями, включая мастер-классы, зрелищные выступления и культурные мероприятия. Всего будет организовано более двух десятков тематических площадок, где гости смогут познакомиться с традиционными ремеслами и многонациональной культурой России.