НовостиНедвижимость22 мая 2026 14:22

«Горводоканал» провел испытания сетей с использованием красителя

Специалисты обследовали системы водоотведения в районах улиц Свердлова, Гоголя, Богданова, Калинина и Салтыкова-Щедрина
Анна ЧЕРНАЯ

Для определения причин неприятного запаха в районе улицы Набережная реки Мойка ООО «Горводоканал» организовало проверку сетей с использованием красителя Уранин А.

В ходе проверки были обнаружены признаки несанкционированного сброса неочищенных сточных вод в ливневый коллектор рядом с частным сектором и промышленными предприятиями. Это нарушение связано с незаконными врезками в ливневую канализацию со стороны потребителей.

Для выявления технологических связей между объектами и данным выпуском в водный объект использовался краситель Уранин А. Этот безопасный органический краситель распадается в воде за несколько часов и предназначен для визуализации потоков. Его применение помогает определить локализацию протечек и маршрут движения подземных вод.

Специалисты продолжат работу по выявлению и устранению источников несанкционированного сброса сточных вод в ливневую канализацию.