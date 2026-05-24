Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 мая 2026 11:16

В Пензе школьникам области рассказали о правилах безопасного лета

В Доме молодёжи Пензы ребята приняли участие в организованной полицейскими и общественниками познавательной беседе «Твоё безопасное лето»
Виктор ВИКТОРОВ

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

В мероприятии приняли участие сотрудники полиции и член общественного совета при УМВД России по Пензенской области Наталья Дьячкова.

В ходе мероприятия полицейские провели профилактические беседы по предупреждению несовершеннолетними правонарушений.

Ребятам напомнили о правилах поведения в общественных местах, рассказали о последствиях противоправных действий, дали советы, как не стать жертвой преступления.

Также полицейские познакомили школьников с работой в различных подразделениях органов внутренних дел. Участникам встречи вручили памятные буклеты с полезной информацией о правилах безопасности.