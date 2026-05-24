Скончался ветеран здравоохранения Пензенской области Герасим Иванович Ардаков

22 мая на 92-м году жизни ушел из жизни Герасим Иванович Ардаков, выдающийся деятель здравоохранения Пензенской области.

Герасим Иванович родился 24 марта 1935 года в Карагандинской области, которая сегодня является частью Республики Казахстан. В 1964 году он окончил Куйбышевский медицинский институт.

Начав свою карьеру окулистом в Лунинской районной больнице, Ардаков в 1967 году стал главным врачом больницы в Земетчино. С 1974 по 1984 год он руководил больницей имени Н. Н. Бурденко. В этот период под его руководством были построены поликлиника, отделение гипербарической оксигенации, лаборатория контактной коррекции зрения, гематологическое и эндокринологическое отделения, а также иммунологическая лаборатория. Ардаков внедрил более 300 новых методов обследования и лечения, уделяя особое внимание подготовке кадров и организации труда.

Герасим Иванович также сыграл важную роль в научной и культурной жизни Пензы. Он был одним из инициаторов создания Дома-музея Н. Н. Бурденко и научно-медицинской конференции «Бурденковские чтения».

С 1984 по 2003 год Ардаков руководил больницей им. Н. А. Семашко, ныне известной как Областная офтальмологическая больница. В этот период он инициировал создание еще одного медико-исторического музея, который открылся в декабре 1991 года.

За свой труд Герасим Иванович был удостоен множества наград, включая значок «Отличнику здравоохранения», Почетную грамоту Губернатора Пензенской области, нагрудный знак «Отличник здравоохранения» и памятный знак «За заслуги в развитии г. Пензы». Он также трижды избирался депутатом Пензенского областного Совета народных депутатов и дважды — депутатом Пензенской городской Думы.

Его вклад в здравоохранение Пензенской области невозможно переоценить. Ардаков был не только высококлассным специалистом и организатором здравоохранения, но и мудрым наставником для своих коллег.

Прощание с Герасимом Ивановичем Ардаковым состоится в понедельник, 25 мая, с 10:00 до 11:00 в Центре культуры и досуга (ДК Кирова). В 11:00 начнется гражданская панихида, а в 12:00 состоится отпевание в Покровском архиерейском соборе.