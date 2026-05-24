В Пензе прошел первый региональный фестиваль школьных театров

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

23 мая в Центральном парке культуры и отдыха имени В. Г. Белинского состоялся финал первого регионального фестиваля уличного и камерного искусства «Театральное ожерелье».

В мероприятии приняли участие более 50 театральных коллективов из школ Пензы и области. Они представили свои постановки на двух сценах: на главной — в номинации «Наследие Белинского», на сказочной — в номинации «Сказки народов России». Гости фестиваля могли насладиться иммерсивными театральными импровизациями, посетить выставки, мастер-классы, фотозоны и фудкорт, а также стать свидетелями торжественного театрального шествия.

Особое внимание привлёк благотворительный показ спектакля «Бедность не порок», поставленного по пьесе А. Н. Островского силами Театра на Обочине. Это событие было символичным, поскольку именно с этой пьесы началась история пензенского народного театра 130 лет назад на летней сцене парка «Верхнее гулянье». Сегодня традиция возродилась благодаря школьным театральным коллективам и их наставникам.

Выбор даты фестиваля был не случайным: в 2026 году исполнится 215 лет со дня рождения В. Г. Белинского, 115 лет с момента переименования парка в его честь и 130 лет с момента создания летней сцены и премьеры первого спектакля Народного театра.

Мария Гаврюшина, руководитель Пензенского отделения Российского детского фонда, отметила, что театр является важным инструментом воспитания, развивающим у детей смелость, эмпатию и честность. Она подчеркнула, что фестиваль возвращает эту живую воспитательную силу на сцену парка имени Белинского, где 130 лет назад театр уже оказывал влияние на людей.

На данный момент в школах Пензенской области функционируют более 300 театральных объединений различных жанров. Их руководители ежегодно проходят обучение и обмениваются опытом. С февраля 2026 года творческие группы из пяти муниципальных образований области под руководством кураторов активно готовились к фестивалю.

По итогам мероприятия в июне 2026 года состоится региональная конференция «Школьные театры — вызовы времени». На ней будут подведены итоги проекта и утверждена программа развития самодеятельных театров на ближайшие три года. Итогом станет создание постоянно действующего творческого сообщества — «Общества драматического кружка имени В. Г. Белинского» с отделениями в пяти зонах области.

Анна Нестерова, начальник управления культуры города Пензы, выразила уверенность в продолжении традиций и пожелала участникам яркого праздника, новых друзей и единомышленников.

Организаторы фестиваля — Пензенское отделение Российского детского фонда совместно с Региональным ресурсным центром «Навигаторы детства» при поддержке Министерства образования, Министерства культуры и туризма Пензенской области и Управления культуры города Пензы. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Василий Христосов, участник фестиваля из школьного театра Земетчинского района, поделился своими впечатлениями и рассказал, что они приехали на фестиваль, чтобы обменяться опытом с другими талантливыми ребятами и показать свой интерактивный спектакль.