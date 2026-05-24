Пензенский Театр Доктора Дапертутто временно переедет в «Кукольный дом»

Сергей Бычков, врио министра культуры и туризма региона, сообщил, что в камерном зале будет полностью заменено световое и звуковое оборудование. Новые технические решения позволят актёрам реализовать любые творческие идеи. Изменения позволят театру работать на перспективу и радовать зрителей на протяжении нескольких десятилетий.

Валерий Малышев, врио художественного руководителя Театра Доктора Дапертутто, отметил, что зрительный зал станет передвижным. Это позволит создавать амфитеатры и использовать мобильную сцену. Также будет установлен экран для показа фильмов.

Сергей Никишин, директор Центра театрального искусства «Дом Мейерхольда», подтвердил, что подрядчики уже определены, и работы начались. Новый сезон театр планирует открыть в обновлённом зале.

Театр Доктора Дапертутто временно переедет на большую сцену Пензенского областного театра «Кукольный дом» с 28 мая. Эта сцена была модернизирована в апреле 2026 года по программе субсидий на поддержку творческих проектов и техническое оснащение детских театров.