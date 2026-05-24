НовостиОбщество24 мая 2026 7:59

В Пензенской области проходит гидроавиаслет «Крылья Спутника»

Накануне его участников поприветствовал губернатор Олег Мельниченко
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

III Всероссийский и II Международный гидроавиаслет «Крылья Спутника» проходит при поддержке правительства Пензенской области, Федерального агентства воздушного транспорта и Федерации авиации общего назначения России.

Губернатор Олег Мельниченко приветствовал участников и гостей фестиваля. Он отметил, что Пенза и авиация тесно связаны, и выразил надежду на продолжение этой традиции. Мельниченко пожелал всем гостям ярких впечатлений и хорошего настроения, а пилотам – успехов.

В этом году в гидроавиаслете участвуют пилоты из разных регионов России, а также из Беларуси, Казахстана и Китая. Почетными гостями мероприятия стали Герои России, космонавты Олег Скрипочка, Сергей Рыжиков и Сергей Прокопьев.