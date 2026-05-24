Губернатор приветствовал участников XII Георгиевского фестиваля боевых искусств

Фестиваль «За веру и Отечество» стал возможен благодаря поддержке Пензенской епархии, Русской Православной Церкви и губернатора Пензенской области.

Олег Мельниченко отметил, что фестиваль уже в 12-й раз собирает участников и гостей, подчеркивая важность этого события для любителей единоборств. Глава региона выразил уверенность, что гости увидят разнообразие национальных и мировых боевых искусств.

Мельниченко также упомянул активное участие студентов Пензенского госуниверситета в организации фестиваля. Он пожелал всем гостям красивого праздника, а участникам – успешного выступления и напомнил о пользе боевых искусств в жизни.

В показательных выступлениях приняли участие около 200 спортсменов, демонстрируя самбо, дзюдо, айкидо, тхэквондо и армейский рукопашный бой. На сцене выступили команды спортивных и военно-патриотических объединений, бойцы ОМОН, студенты институтов физической культуры и международного сотрудничества ПГУ, а также команда из Индии, Таджикистана, Туркменистана и Киргизии.

Впервые в фестивале участвовали воспитанники Хуторского казачьего общества, дзюдоисты объединения «Вымпел» и спортсмены из детско-юношеской школы Сердобска.