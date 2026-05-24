«Добрый экспресс» доставил детей из Пензенской области в Самару

14 детей из Неверкинской школы-интерната Пензенской области отправились в Самару благодаря социальному проекту «Добрый экспресс» Куйбышевского филиала АО «ФПК». В преддверии Дня защиты детей для них была организована однодневная поездка на фирменном поезде №110/109, который оснащен современными вагонами. Некоторые из ребят впервые отправились куда-то на железнодорожном транспорте.

В Самаре для детей была подготовлена насыщенная программа: обзорная экскурсия по городу, посещение музейно-выставочного центра «Самара Космическая», участие в мастер-классах и вручение памятных подарков.

Проект «Добрый экспресс», который в 2025 году отмечает свое десятилетие, реализуется по инициативе сотрудников Куйбышевского филиала АО «ФПК». Он направлен на поддержку детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, предоставляя им возможность открывать для себя новые города, получать незабываемые впечатления от железнодорожных поездок и расширять свои горизонты.