Пензенская санавиация помогает оказывать пациентам экстренную медпомощь

В рамках реализации федерального проекта «Совершенствование экстренной медпомощи» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» с начала 2026 года, благодаря слаженной работе специалистов санитарной авиации, Пензенской областной станцией скорой помощи было совершено уже 17 вылетов, в ходе которых помощь получили 18 человек.

В пятницу, 22 мая, под контролем врача анестезиолога-реаниматолога Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Евгения Архангородского было проведено две экстренных медицинских эвакуации пациентов.

Первый пациент был оперативно доставлен из Кузнецкой центральной районной больницы в Пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко. Вслед за этим специалисты эвакуировали второго пациента из Каменской районной больницы имени Г.М. Савельевой, успешно передав его врачам Клинической больницы №6 им. Г.А. Захарьина. Благодаря профессионализму Евгения Архангородского и оперативности пилотов, оба пациента перенесли перелет стабильно и в кратчайшие сроки оказались в руках областных специалистов.

Работа санитарной авиации в Пензенской области является ключевым элементом системы оказания экстренной помощи. Использование специализированного транспорта позволяет оперативно эвакуировать пациентов из отдалённых районов в областные медицинские центры, где есть необходимое оборудование и специалисты.

