В Пензе обсудили меры по обеспечению безопасности на дорогах

В обсуждении приняли участие представители различных ведомств и городских управлений, включая заместителя начальника отдела Госавтоинспекции Алексея Вольнова, начальника городского управления образования Юрия Каленова и руководителя управления ЖКХ Владимира Сорокопудова.

Главной темой встречи стало обеспечение безопасности детей в летний период. В образовательных учреждениях будут проводиться классные часы, беседы, инструктажи и интерактивные занятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма, а также родительские собрания с участием сотрудников Госавтоинспекции.

Тематические акции продолжатся и в каникулярное время, в том числе в оздоровительных лагерях. Особое внимание уделят использованию средств индивидуальной мобильности и повышению осведомленности детей о правилах дорожного движения и ответственности за их нарушение.

Ильдар Усманов отметил необходимость комплексного подхода к обеспечению безопасности на дорогах, сочетая административные меры с повышением сознательности участников дорожного движения.

Также обсуждались меры по улучшению дорожной инфраструктуры для снижения риска ДТП. В 2026 году планируется установить светофоры на четырех нерегулируемых пешеходных переходах, расположенных у домов № 18 на улице Кижеватова, № 115 на улице Терновского, № 25Д на улице Кирова и № 103А на улице Луначарского.

Будет установлено дополнительное освещение на 12 пешеходных переходах и модернизировано пять светофоров.

Владимир Сорокопудов доложил о планах по обновлению дорожной разметки. Общая площадь обновленной разметки составит 89 тысяч квадратных метров, из которых более 80 тысяч будут нанесены термопластиком на дорогах с высокой интенсивностью движения, а около 9 тысяч – краской.

На данный момент разметка нанесена на площади более 61 тысячи квадратных метров. Работы завершены на улицах Пушкина, Коммунистической, Дзержинского, Славы, Чехова, Плеханова, Толстого, Бакунина, Кулакова, Московской, Суворова, Некрасова, Луначарского, Карпинского, Октябрьской, Окружной, Попова, Захарова, Ставского и других. Планируется завершить все работы до 1 июня.