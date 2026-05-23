В Пензе впервые прошло общегородское родительское собрание

В пятницу, 22 мая, в Пензе состоялось родительское собрание, посвященное вопросам безопасности детей в летний период. Мероприятие прошло в большом зале городской администрации по инициативе главы города Олега Денисова. На собрании присутствовало около пятисот человек.

В обсуждении приняли участие Сергей Васянин, временно исполняющий обязанности председателя городской думы, Сергей Волков и Константин Спиридонов, заместители главы администрации, Юрий Каленов, начальник управления образования, Людмила Жукова, ответственный секретарь городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, представители Госавтоинспекции, Центра противодействия экстремизму, отделов полиции и руководители образовательных учреждений.

Олег Денисов подчеркнул важность профилактики правонарушений среди детей в каникулярное время. Градоначальник отметил, что родители должны внимательно следить за тем, где и с кем проводят время их дети. Он также призвал родителей прислушиваться к рекомендациям педагогов и сотрудников правоохранительных органов.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и принятии мер по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма. Родителям показали видеоролики, в которых были продемонстрированы риски и последствия управления питбайками подростками, а также их вовлечение в противоправную деятельность, связанную с экстремизмом, терроризмом или мошенничеством.

Особое внимание было уделено организации содержательного досуга для несовершеннолетних, что является ключевым фактором предотвращения асоциального поведения. Каждое образовательное учреждение подготовило план мероприятий на лето, который будет размещен на информационных стендах и официальных веб-сайтах школ.

В июне на базе 46 школ начнут работу пришкольные лагеря, а с июня по август будут действовать площадки для активного отдыха. Планируются культурно-массовые и спортивные мероприятия, а также открытие загородных оздоровительных лагерей.

Родителям напомнили об их ответственности за воспитание, обучение и обеспечение безопасности своих детей.

По итогам собрания было предложено проводить подобные встречи на регулярной основе для обсуждения вопросов безопасности детей и выработки совместных решений.