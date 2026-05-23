НовостиОбщество23 мая 2026 8:41

Подросток из Саранска задержан за кражу зубной щетки

В отношении несовершеннолетнего завели дело
Анна ЧЕРНАЯ

В полицию Саранска поступило сообщение о краже из магазина электрической зубной щетки стоимостью 3 499 рублей. По словам сотрудника магазина, недостача была обнаружена во время инвентаризации.

Анализ записей с камер видеонаблюдения показал, что 31 марта некий юноша взял щетку с полки, спрятал ее в карман и покинул магазин, не привлекая внимания персонала.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый – 17-летний студент местного колледжа, который ранее уже попадал в поле зрения полиции. В настоящее время в отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража»