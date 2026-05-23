Артем Здунов поздравил семью Черкасовых с новосельем

В конце прошлого года Артем Здунов подарил этой семье, в которой воспитываются восемь детей, автомобиль Лада Ларгус в связи с их предстоящим переездом в новый дом. Теперь Черкасовы радушно встретили Главу Мордовии в своем новом жилище.

Просторный дом был построен при участии государственных и республиканских программ поддержки. У семьи есть приусадебный участок, где дети с ранних лет учатся сельским работам. Иерей Никита Черкасов занимает должность священника в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Зубовой Поляне. Его супруга Любовь активно участвует в воспитании детей. В семье трое школьников, остальные дети еще маленькие. Дети посещают музыкальную школу и с удовольствием играют на фортепиано. Отец Никита также обучает детей ремеслам и ведению хозяйства, так как он известен своим мастерством в ремонте.

Во время чаепития обсуждались вопросы воспитания детей, их интересы и важность духовно-нравственных ценностей. Отец Никита часто посещает школу и проводит занятия с детьми, обсуждая с ними темы веры, ответственного родительства, любви к семье и Родине.

Артем Здунов выразил благодарность Черкасовым за их труд и пожелал им мира и благополучия.