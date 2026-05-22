Руководитель Рособрнадзора ответил на вопрос школьницы из Заречного

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

Особое внимание уделили вопросам обеспечения объективности и равных условий для всех участников. Ключевым моментом встречи стал вопрос, заданный 11-классницей из Заречного Пензенской области. Девушка спросила о мерах безопасности для предотвращения нарушений. Музаев подчеркнул, что это одно из приоритетных направлений работы ведомства.

Он отметил, что борьба за честность экзаменов – это непрерывный процесс. Технологии обмана постоянно развиваются, и Рособрнадзор должен оперативно реагировать на новые угрозы.

Для противодействия этим угрозам разработана многоуровневая система контроля. Она включает как классические методы, так и передовые цифровые технологии. Анзор Музаев рассказал о системе видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта, которая отслеживает нетипичное поведение учащихся и выявляет тех, кто пытается использовать шпаргалки или телефоны.

Музаев также отметил важность участия студентов-общественных наблюдателей в процессе контроля. На пунктах проведения экзаменов используется оборудование для подавления сигналов связи.

Руководитель Рособрнадзора обратился к выпускникам с предостережением: «Некоторые ребята не знают, что за ними ведется наблюдение, и думают, что их не видно. Хочу сказать тем, кто решил проверить работу нашей системы или собирается что-то пронести, не стоит этого делать».