Внесены изменения в закон «Об образовании в Пензенской области»

Врио руководителя профильного министерства, Лариса Казакова, представила новый нормативно-правовой акт, разработанный на основе изменений в федеральном законодательстве.

С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения к Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Эти изменения касаются последствий нарушения условий договора о целевом обучении. Теперь заказчик обучения несет ответственность за отказ в трудоустройстве и заключении договора, а гражданин — за неисполнение обязательства отработать по специальности в течение установленного срока. Также предусмотрена ответственность за одностороннее расторжение договора.

Для студентов, обучающихся по медицинским и фармацевтическим специальностям, как в высших, так и в средних учебных заведениях, за аналогичные нарушения, помимо возмещения бюджетных расходов, вводится штраф в размере двойной компенсации. Эти средства будут направляться в региональный бюджет. Законопроект предлагает наделить областное правительство полномочиями по установлению размеров, порядка выплаты и внесения компенсации и штрафа в бюджет.